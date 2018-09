Deel dit artikel:











Vrouw springt van vier hoog uit raam om aan politie te ontkomen Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Een vrouw is in de nacht van maandag op dinsdag uit het raam gesprongen om aan de politie te ontkomen. Ze deed dit uit een woning op de vierde verdieping aan de Parkstraat in Arnhem.

Agenten gingen naar een melding over de vrouw. Uit het politiesysteem bleek dat ze gesignaleerd stond en daarom mee moest naar het politiebureau. De vrouw leek mee te werken, maar sprong vervolgens uit het raam. Agenten probeerden dit nog te voorkomen, maar ze glipte tussen hun armen door en viel naar beneden. Via een boom belandde ze in de achtertuin. Ze is gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Waarom ze zou worden aangehouden, wilde de politie niet kwijt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52