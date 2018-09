Rijnstate bedenkt beeldverhaal voor laaggeletterde patiënten

'Eén op de 8 á 9 mensen is laaggeletterd', zegt Jackie Pals van het Rijnstate ziekenhuis. Ze is nauw betrokken bij het project dat niet geheel toevallig in de Week van de Alfabetisering (3 t/m 9 september) is gepresenteerd. 'Als je in de wachtkamer 10 mensen ziet zitten, dan weet je als arts dat de kans groot is dat zeker één van hen moeite heeft met schrijven en het begrijpen van teksten', verklaart Pals de noodzaak om in het ziekenhuis wat te doen aan de laaggeletterdheid.

Alledaagse handelingen zoals e-mailen, het lezen van een afsprakenbrief of het lezen van een bijsluiter bij een medicijn zijn voor veel mensen een hele opgave. Ook patiënten die instructies krijgen voor een onderzoek of operatie, moeten het vaak doen met een folder of informatie die voor laaggeletterden niet te begrijpen is. Daarom is nu het beeldverhaal bedacht dat in alle ziekenhuizen van mProve, waar Rijnstate onder valt, wordt uitgerold.

Direct duidelijk waar het over gaat

De wieg van het idee staat in Arnhem en ook de illustraties voor het beeldverhaal zijn gemaakt in de hoofdstad van onze provincie. Maartje Kunen is medisch illustrator en ontwerpt de verhalende tekeningen. Normaal gesproken houdt ze zich bezig met het ontwerpen van vrij gedetailleerde illustraties van delen van het menselijk lichaam, maar voor laaggeletterden gaat ze anders te werk. 'De afbeeldingen zijn minder gedetailleerd. Te veel informatie in één beeld is verwarrend. Door gebruik te maken van meer contrast, dikke lijnen en heldere kleurcombinaties, leg ik nog meer de nadruk op belangrijke elementen in de tekening. Dit resulteert in een beeld waarbij het meteen duidelijk is waar het over gaat', aldus Kunen.

Beeldverhaal Rijnstate Afbeelding: mProve

De afbeeldingen die nu zijn gemaakt hebben betrekking op het voorbereiden van patiënten op een operatie. Zo wordt er in meerdere afbeeldingen uitgebeeld hoe je ervoor zorgt dat je nuchter blijft voor een operatie. Er volgen ook nog beeldverhalen over de CT-scan en het MRI-onderzoek. Omdat je aan de buitenkant niet ziet of iemand laaggeletterd is, krijgen alle patiënten naast de gebruikelijke folders binnenkort dus ook een beeldverhaal mee. 'Het taboe is nog steeds erg groot. Mensen schamen zich ervoor, maar we doen er met onze artsen alles aan om laaggeletterde patiënten te signaleren zodat we ze vervolgens gericht kunnen helpen.'

Smoesjes

1. 'Ik ben mijn bril vergeten'

2.'Ik lees dat formulier thuis wel even na, en dan vul ik het daar wel in'

3 'Ik heb mijn schrijfarm in een mitella, dus ik kan nu even niet schrijven'

Naast het verspreiden van de beeldverhalen zijn artsen en medewerkers in het ziekenhuis dus extra alert op signalen die op laaggeletterdheid bij patiënten zouden kunnen duiden. Zo stellen mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven vaak weinig vragen, kan de patiënt zijn eigen klachten vaak moeilijk onder woorden brengen, en zijn ze niet goed voorbereid op een ziekenhuisbezoek. Daarnaast zijn er ook tal van smoesjes die gebruikt worden(zie kader).