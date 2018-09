12 meter hoog geluidsscherm bij A28 Harderwijk

HARDERWIJK - Langs de A28 ter hoogte van Harderwijk komt een geluidsscherm van zeker twaalf meter hoog.

Normaal niks bijzonders maar deze geluidsscherm wel, in het bovenste deel van deze geluidsscherm wordt duurzame zonne-energie opgewekt. Naar aanleiding van klachten over geluidhinder achter de bestaande schermen langs de A28 bij Harderwijk meldde de Stentor begin dit jaar al dat de gemeente voor Harderweide op zoek was naar een dergelijke nieuwe techniek.

Het toepassen van de nieuwe techniek sluit aan bij de ambitie van de gemeente Harderwijk om de CO2-uitstoot tussen 2010 en 2031 met 45 procent te verminderen. Nu door de bouw van de nieuwe wijk Harderweide in Harderwijk de energievraag groeit, is grootschalig opwekken van duurzame energie noodzakelijk.

Alle kosten voor de nieuwe geluidsschermen komen voor rekening van de gemeente, omdat deze nodig zijn voor de nieuwbouw. De kosten bredragen waarschijnlijk enkele miljoenen euro’s.