Kamervragen over nepbom, minister wil procedures écht gaan uitvoeren

OLDEBROEK - 'Duidelijk is dat de veiligheidsprocedures niet goed zijn uitgevoerd,' dat zegt de minister van Defensie na Kamervragen over de nepbom op kazerne Oldebroek. Het pakketje werd daar neergelegd door undercoverjournalist Alberto Stegeman.

'Zomaar een kazerne binnenrijden en een nepbom neerleggen in deze tijden van toegenomen terrorismedreiging en, naar ik mag aannemen, toegenomen oplettendheid. Het kan in Nederland,' zei Kerstens tijdens het vragenuurtje. 'Hoe kan dit gebeuren? Zijn er geen lessen geleerd van de vorige keer? En zo ja, welke dan?', vroeg de PvdA-er aan minister Ank Bijleveld. 'Hoe garandeert de minister dat het anders het beter gaat? Dat we de volgende keer lezen dat de heer Stegeman aan de poort is tegengehouden?'

De minister van Defensie antwoordde dat het duidelijk is dat de veiligheidsprocedures niet goed zijn uitgevoerd. 'Ik heb alle personeelsleden een mail gestuurd en daarop gewezen. We gaan de procedures echt uitvoeren zoals ze zijn afgesproken.' Ook wees de minister erop dat het incident nog wordt onderzocht en dat aan de hand daarvan mogelijk andere maatregelen zullen worden genomen.

Nepbom

Stegeman vermomde zich als Albert Bijleveld, zogenaamd een werknemer van de inlichtingendienst. Zonder moeite wandelde hij de legerbasis op met een nepbom. 'We hebben daar uren rondgelopen - we konden echt overal komen. Ook op plekken die aanslaggevoelig zijn.' Hij kon zonder pas en zonder legerkleding het terrein bewandelen. In het pakketje zat een foto van Stegeman zelf.

