Protestantse kerk Barneveld wordt Marokkaans gebedshuis

BARNEVELD - De protestantse Immanuelkerk in Barneveld komt zeer waarschijnlijk in handen van de Marokkaanse Vereniging Barneveld. Dat bevestigt woordvoerder Ton van Kattenbroek van de Protestantse Gemeente Barneveld (PGB). De PGB is al enige tijd bezig met de verkoop van de kerk. Tijdens het verkoopproces gooide de Marokkaanse gemeenschap de hoogste ogen met een plan voor een cultureel centrum annex gebedshuis.

Inmiddels is er een voorlopig koopcontract getekend en wordt er over de details onderhandeld. Want de PGB stelt wel eisen aan de verkoop. Zo mogen er geen oproepen tot gebed hoorbaar zijn, mag de kerk aan de buitenkant niet van uiterlijk veranderen en mag er geen minaret bijgebouwd worden.

Ook mag het gebouw niet commercieel geëxploiteerd worden, door het bijvoorbeeld deels te verbouwen tot appartementen. Of dit verbod tijdelijk is of voor altijd, is nog onderdeel van de onderhandelingen. En voordat de koop rond is moet de Marokkaanse gemeenschap uiteraard nog met geld over de brug komen.

Kogel door de kerk

Maar de kerkenraad is akkoord en de streefdatum qua verkoop is 1 september 2020. Wanneer de onderhandelingen klaar zijn en de kogel definitief door de kerk is, is volgens Van Kattenbroek nog niet bekend: 'Dat moet toch wel binnen een half jaar beklonken zijn'.

Opgetrokken wenkbrauwen

Er werden wel wat wenkbrauwen opgetrokken binnen de protestantse gemeente toen bekend werd dat de Immanuelkerk verkocht wordt en waarschijnlijk aan de Marokkaanse Vereniging. Er werden vragen gesteld als: 'Gaat het dan een moskee worden?'

Ook waren mensen van slag door het afstoten van de kerk. Leden van de protestantse gemeente zijn soms emotioneel betrokken bij de kerk vanwege de doop, trouwerijen of begrafenissen die ze daar meegemaakt hadden. Inmiddels staan volgens de woordvoerder de neuzen weer dezelfde kant op.

De Marokkaanse Vereniging Barneveld was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Op de website van de PGB reageert Omar Zerkouni, voorzitter van de Marokkaanse Vereniging Barneveld. ‘Vooral de manier waarop samen gezocht wordt naar de mogelijkheden, dat is heel bijzonder en mooi.’

'Een prachtige kans'

Volgens Zerkouni is de Marokkaanse Vereniging al vele jaren een begrip in Barneveld. ‘Wij zijn actief op vele maatschappelijke en culturele vlakken, zoals in de wijk Oldenbarneveld. De Immanuelkerk is een gebouw waar wij heel graag heen willen, omdat deze past bij onze doelstellingen, namelijk naast een plaats voor gebed ook onze maatschappelijke en culturele projecten verder uitbouwen. Zo zijn wij ook actief voor de vluchtelingen en zetten wij onderwijsprojecten op in samenwerking met o.a. De Meerwaarde en verschillende scholen in het basisonderwijs. Voor ons is dit een prachtige kans.’

'Vernieuwbouwd'

De huidige leden van de Immanuelkerk kunnen straks terecht in de - volgens de PGB - dan 'vernieuwbouwde' Bethelkerk. De kerkleden hebben ook mogen meedenken over hoe die kerk er uit zou mogen zien. De PGB heeft aan haar gemeente gevraagd hoe de leden hun droomkerk zien. Van Kattenbroek: 'Uiteraard was die droom groter dan onze portemonnee'. Niet alle dromen zijn daardoor realiseerbaar en dus is er een compromis ontworpen. Die nieuwe Bethelkerk moet over twee jaar worden heropend.

De gemeente Barneveld is op de hoogte van de verkoop en heeft er geen bezwaren tegen, zolang het gebouw de bestemming 'maatschappelijk doel' behoudt. Ook zijn er bij de gemeente geen bezwaren binnengekomen vanuit de gemeente tegen de verkoop, zegt woordvoerder Bertil Rebel. De omwonenden worden binnenkort geïnformeerd over het verloop van het proces.