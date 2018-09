Provincie eist maximaal drie jaar overlast; anders uitstel Airport Lelystad

ARNHEM - De provincie Gelderland wil dat de opening van vliegveld Lelystad wordt uitgesteld als de herindeling van het luchtruim langer gaat duren. Het is onduidelijk hoe lang er overlast zal zijn. Dat zegt gedeputeerde Josan Meijers tegen Omroep Gelderland.

Het vliegveld opent in 2020. De minister heeft herhaaldelijk beloofd dat er met de herindeling een einde komt aan de overlast die verwacht wordt van de laagvliegroutes van Lelystad Airport

Nieuwe brieven scheppen verwarring

Volgens de provincie wordt de onduidelijkheid gevoed door brieven van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in juni en juli. Daarin schrijft de minister dat de herindeling vanaf 2023 wordt ingevoerd. 'Er is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze lijkt te zeggen dat ze in 2023 begint met het vernieuwen van die routes.' Zegt gedeputeerde Josan Meijers.

Gedeputeerde Josan Meijers wil uitstel bij langere overlast:

In de afspraken die de provincie maakte en brieven die de minister in februari schreef, stond dat de herindeling in 2023 afgerond zou zijn. 'We hebben afspraken gemaakt dat we maximaal drie jaar overlast accepteren, maar dat is ook maximaal. Onze inwoners hebben liever helemaal geen overlast', reageert de gedeputeerde.

Volgens de provincie wekt de brief de suggestie dat de herindeling langer gaat duren dan tot 2023 en daarmee ook de overlast langer gaat duren. De provincie Gelderland wil harde garanties van de minister dat de overlast niet langer dan drie jaar duurt.

'Als de minister geen harde garanties kan geven, dan kan het vliegveld niet open in 2020. We accepteren maximaal drie jaar overlast.' Binnenkort gaat er een brief naar de minister waarin opheldering wordt gevraagd.

Vorig jaar ontstond veel ophef rond de vliegroutes van Lelystad Airport. Het bleek dat vliegtuigen lange tijd laag moesten vliegen om het vliegverkeer van Schiphol niet te hinderen. Bewoners, bestuurders en gemeenten verzetten zich tegen de zogenoemde laagvliegroutes en ergerden zich aan de communicatiefouten. Minister Cora van Nieuwenhuizen beloofde beterschap en dat na de herindeling hoger gevlogen ging worden. Meer informatie over dit dossier vindt u hier: Dossier Lelystad Airport