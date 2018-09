Wie wil er een tas gemaakt van fruit?

TIEL - Het fruitcorso in Tiel komt eraan en dus is het fruit nauwelijks aan te slepen. Het levert uiteindelijk prachtige plaatjes op, maar is het eigenlijk niet zonde van al dat verse fruit?

'Die vraag krijgen we steeds vaker,' vertelt organisator Fred Eggink. 'Mondiaal gezien valt het natuurlijk erg mee maar we willen graag stappen zetten.' Daarom heeft de organisatie contact gelegd met onder andere een verspillingsfabriek zodat er van het restafval bijvoorbeeld tassen gemaakt kunnen worden. 'Hoe leuk zou het zijn als je in Tiel winkelt met een tas die gemaakt is van fruit dat hier gelegen heeft.'

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Fred Eggink van het fruitcorso:

Oud fruit

Maar moet er sowieso niet oud fruit worden gebruikt in plaats van vers? 'Het is natuurlijk goed dat die discussie wordt gevoerd en er zijn ook steeds meer clubs die het niet erg vinden als het fruit wat ouder is,' vertelt Eggink. 'Sommigen halen het zelf uit de natuur. Die kant gaan we steeds meer op.'

