Noodgebouw geplaatst bij gemeentehuis Lingewaard

De schade aan het gemeentehuis van Lingewaard bedraagt 3,5 tot 5 miljoen euro, zo stelt verzekeraar Raetsheren van Orden. Sinds het incident werken ambtenaren van Lingewaard op allerlei verschillende plekken, bijvoorbeeld thuis, in kasteel De Kinkelenburg en in horecagelegenheden. 'Het is aanpassen en het vraagt veel flexibiliteit van de collega's, maar dat gaat gelukkig goed', vertelt Carole Bakker van gemeente Lingewaard. Het duurt twee weken voordat de units daadwerkelijk ingericht en klaar voor gebruik zijn.

De eerste unit komt op het grasveld naast de tabaksschuur te staan. Zo blijft de parkeerplaats op het Kinkelplein vrij voor bezoekers van het gemeentekantoor en het centrum van Bemmel. Vanaf half september komen er nog drie units bij.

Foto: Omroep Gelderland

Nog zes maanden

De tijdelijke werkplekken zijn nodig omdat de verwachting is dat het zeker nog zes maanden duurt voordat het gemeentehuis Bemmel weer gebruiksklaar is.

