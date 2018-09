9-jarige Moya is zwerfafval helemaal beu en komt in actie

APELDOORN - De 9-jarige Moya Ooms uit Apeldoorn is het zwerfafval in de gemeente zat. En daarom heeft zij, samen met haar broertje, afval opgeraapt en zelfgemaakte posters opgehangen.

Moya hoopt dat mensen minder afval op straat gooien en maakt die boodschap duidelijk op de poster: Stop met afval weggooien op straat want weet je wel hoe slecht het voor het milieu is? Heel heel heel erg slecht, zo valt er te lezen. 'Ik doe dit omdat ik later ook in een gezond milieu wil leven', vertelt Moya.

Op de school van Moya wordt inmiddels ook aandacht geschonken aan haar actie en ook de gemeente Apeldoorn laat weten erg blij te zijn met het initiatief.