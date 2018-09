Deel dit artikel:











Steekincident Sonsbeekpark, politie tast in het duister Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Een 48-jarige man uit Arnhem is maandagavond gewond geraakt bij een steekincident bij het Sonsbeekpark in Arnhem. Op de plaats van het incident heeft de politie onderzoek gedaan. De politie zoekt naar getuigen die meer informatie over de verdachte hebben.

Rond 23.15 uur kreeg de politie de melding dat een man was neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar. De politie heeft hem – evenals enkele getuigen – gesproken, maar hield nog geen verdachte aan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52