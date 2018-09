EDE - Een jongetje is maandagavond tijdens het spelen uit een rek gevallen en met zijn achterhoofd op een betonnen speelveld beland aan de D'hondecoeterstraat, zo meldt 112 Ede.

De jongen raakte door de val ernstig gewond en is met spoed door de ambulancedienst naar het UMC in Utrecht gebracht. Een traumahelikopter is opgeroepen, maar later weer afgemeld.