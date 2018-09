Binnenkort staan de bladkorven er weer

HENGELO - Ook dit jaar kunnen inwoners van Bronckhorst weer gebruik maken van de bladkorven.

Op tientallen plaatsen in de kernen en buurtschappen van Bronckhorst staan binnenkort weer speciale, tijdelijke bladkorven waar het bladafval uit de tuin gratis gebracht kan worden. De bladkorven worden ieder jaar aan het begin van de herfst geplaatst.



Ze zijn alleen bedoeld voor bladafval. Ander tuinafval, zoals grasmaaisel of afstervend loof hoort niet in de korven thuis. Naast de bladkorven kunt u ook jaarlijks 500 kilo groen afval gratis naar de afvalbrengpunten in Doetinchem of Zutphen brengen, op vertoon van uw afvalpas.