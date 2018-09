Auto raakt van weg en komt tegen lantaarnpaal tot stilstand

SPANKEREN - Aan de Zutphensestraatweg in Spankeren is dinsdagochtend een auto van de weg geraakt. Het voertuig raakte een lantaarnpaal en tuinhek.

De auto liep veel schade op. Hoe de bestuurder er aan toe is, is niet bekend. Mogelijk is de automobilist onwel geraakt. Er is een ambulance ter plaatse.

Het verkeer wordt ter plaatse voorbij het ongeval geleid.