VIDEO: Komst nieuwe bioscoop in Tiel onzeker

TIEL - Het zit er dik in dat Tiel binnenkort geen bioscoop meer heeft. De huidige exploitant, Arcaplex uit Spijkenisse, heeft de intentieovereenkomst met de gemeente Tiel laten verlopen.

In 2014 werden er grootse plannen gepresenteerd die zo'n beetje tegelijk met de oplevering van cultuurcluster Westluidense Poort zouden worden gerealiseerd. Er is echter nog steeds geen zicht op een aanvangsfase van de bouw of wie de bioscoop gaat exploiteren.

Wethouder Brink heeft aangegeven zich hard te maken voor de komst van een bioscoop. De oude Metrobioscoop staat inmiddels te koop.

Op de vraag aan Arcaplex waarom men niet begonnen is met de uitvoering van de ambitieuze plannen van het bedrijf kregen RegioTV Tiel geen antwoord.