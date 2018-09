Zeer zware avondspits rond Arnhem verwacht, ontwijk Pleijroute

WESTERVOORT - Rijkswaterstaat verwacht dinsdagavond een zeer zware avondspits in de regio Arnhem/Liemers. Er wordt specifiek geadviseerd het Velperbroekcircuit, de N325 (Pleijroute) en de IJsselbrug zo veel mogelijk te mijden.

De parallelbaan van de A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, is sinds maandagavond dicht. De afsluiting is nodig om een inspectie uit te voeren aan de IJsselbrug. De parallelbrug wordt gemonitord omdat er in 2021 werkzaamheden gepland staan. Daar zijn 'onregelmatigheden' ontdekt, wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De A12 - dezelfde brug - is wel veilig.

Ton Oudenhuysen - woordvoerder bij Rijkswaterstaat - geeft uitleg over de problemen:

De rechterrijstrook van de parallelbaan op de IJsselbrug van Velperbroek richting Duitsland wordt vooralsnog een aantal dagen afgesloten. Dat zal vermoedelijk ook de komende dagen voor verkeersproblemen zorgen.

Verkeer op de hoofdrijbaan richting Duitsland ondervindt geen hinder.