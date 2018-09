Zeer zware avondspits rond Arnhem verwacht

WESTERVOORT - Rijkswaterstaat verwacht dinsdagavond een zeer zware avondspits in de regio Arnhem/Liemers. Er wordt specifiek geadviseerd het Velperbroekcircuit, de N325 (Pleijroute) en IJsselbrug zo veel mogelijk te mijden.

De parallelbaan van de A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, is sinds maandagavond dicht. De afsluiting is nodig om een inspectie uit te voeren aan de IJsselbrug. Verder moet het de belasting van de brug verminderen. Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Rijkswaterstaat spreekt over een 'onregelmatigheid'.

De rechterrijstrook van de parallelbaan op de IJsselbrug van Velperbroek richting Duitsland wordt vooralsnog een aantal dagen afgesloten. Dit veroorzaakt ernstige verkeershinder, met name in de ochtend en avondspits.

Verkeer op de hoofdrijbaan richting Duitsland ondervindt geen hinder.