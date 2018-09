Zeer zware avondspits rond Arnhem, ontwijk Pleijroute

WESTERVOORT - Rondom Arnhem staan veel files, Rijkswaterstaat adviseerde eerder om het Velperbroekcircuit, de N325 (Pleijroute) en de IJsselbrug te vermijden.

De vertraging op de N325 is inmiddels opgelopen tot ruim een uur. De parallelbaan van de A12 bij Arnhem, in de richting van Duitsland, is sinds maandagavond dicht. De afsluiting is nodig om een inspectie uit te voeren aan de parallelbrug bij de IJsselbrug. Bij de brug zijn 'onregelmatigheden' ontdekt, wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. De brug van de A12 is wel veilig.

Zo was de situatie op het Velperbroekcircuit rond 16.00 uur:

Ton Oudenhuysen - woordvoerder bij Rijkswaterstaat - geeft uitleg over de problemen:

De rechterrijstrook van de parallelbaan op de IJsselbrug van Velperbroek richting Duitsland wordt vooralsnog een aantal dagen afgesloten. Dat zal vermoedelijk ook de komende dagen voor verkeersproblemen zorgen.

Verkeer op de hoofdrijbaan richting Duitsland ondervindt geen hinder.