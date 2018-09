'Nieuwe afvalinzameling Rivierengebied uitgesteld'

TIEL - De nieuwe manier van afval inzamelen in tien gemeenten in het Rivierengebied wordt uitgesteld, meldt RegioTV Tiel. De omroep baseert zich op bronnen bij afvalophaler AVRI.

Per 1 januari 2019 moet in de tien gemeenten een nieuw afvalophaalsysteem zijn ingevoerd. Dat betekent dat inwoners hun restafval naar ondergrondse containers moeten brengen. De locaties van die containers werden door de AVRI online gezet, maar volgens RegioTV Tiel was de pagina korte tijd later weer offline.

De lokale omroep zegt dat de AVRI met de gemeenten de inspraak over de plaatsing niet goed zou hebben geregeld. Ook over de privacy van inwoners zijn er vragen. Zij moeten hun afval met behulp van een pasje in een container gooien.

'Uitstel kost tonnen'

Eerder meldde de AVRI aan de gemeente Tiel dat een jaar uitstel 750.000 euro zou kosten. Het algemeen bestuur van de afvalophaler vergadert op 6 september. Mogelijk wordt daarna meer bekend.

De tien gemeenten waar het nieuwe systeem voor geldt zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

