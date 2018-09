Deel dit artikel:











VIDEO: Rob en Bob rijden met botsauto over de kermis in Groesbeek Foto: Nicky van Someren Foto: Nicky van Someren

GROESBEEK - Een botsauto die over de kermis in Groesbeek rijdt, oogst veel bekijks op de website Dumpert. De botsauto op wielen is gemaakt door Rob en Bob uit Groesbeek: 'We hadden de botsauto zo kermisachtig gemaakt, met van die gekleurde lichtjes, dat we dachten: we moeten gewoon een keer over de kermis rijden. En dat deden we zaterdagavond.'

Een tot nu toe onbekende filmt hoe Rob van Someren (48) en Bob Driessen (50) zaterdagavond in hun botsauto voor de botsauto-attractie langsrijden. De video is bij Dumpert terecht gekomen en meer dan 200.000 keer bekeken. 'Zo bizar, dat hadden we niet verwacht', vertelt Rob van Someren lachend. 'Natuurlijk trokken we bekijks, maar er waren niet veel mensen die ons aanspraken.' Tekst gaat verder onder de video: Botsauto met onderdelen van een scootmobiel Rob en Bob kochten de botsauto in april. 'Met onderdelen van een scootmobiel hebben we de botsauto rijdend gekregen. De besturing van de botsauto is origineel gebleven.' 'Leuk, met de botsauto over de kermis' Rob en Bob, allebei liefhebbers van Amerikaanse auto's, bedachten de stunt voor een meeting met andere bezitters van Amerikaanse auto's. 'Het leek ons leuk om ook eens over een kermis te rijden met de botsauto.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52