Radboud wil 'goed nadenken' over gebruik van verslavende sociale media

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit moet nadenken over verantwoord gebruik van social media. Techbedrijven maken het volgens rector magnificus Han van Krieken moeilijk om geconcentreerd te blijven werken en studeren.

De grote bedrijven achter sociale media misbruiken onze nieuwsgierigheid bewust door ons verslaafd te maken aan nieuwe berichtjes die bijna onophoudelijke op ons af worden gevuurd', zei rector magnificus Han van Krieken zei bij de opening van het academisch jaar in Nijmegen.

Volgens Van Krieken zijn er al ‘mobielvrije’ onderwijsinstellingen, waaronder de prestigieuze Amerikaanse Harvard-universiteit. 'Misschien moeten we ook aan onze universiteit nadenken over goed gebruik van sociale media', aldus Van Krieken.

Volgens de Nijmeegse rector magnificus lijdt een 'fors deel' van de studenten aan stress of voelt zich eenzaam. 'Er zijn sterke aanwijzingen dat sociale media daarbij een negatieve rol spelen. (...) Het gevoel, mede gevoed door de sociale media, is dat er naast de studie veel moet misschien wel te veel. De vraag is van wie wat moet. En welke rol speelt de student daar zelf in? Moet de student wellicht ook te veel van zichzelf?'

De universiteit wil dit collegejaar veel aandacht aan het onderwerp besteden, inclusief een week van welzijn (8 tot 12 oktober).