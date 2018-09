Laagwater geeft geheimen uit de Tweede Wereldoorlog prijs

SPIJK - Het water in de Rijn stond de afgelopen weken zo laag, dat cementzakken zichtbaar werden die daar door Engelse militairen in 1945 zijn gestort.

Ton Smeenk uit Tolkamer ontdekte de cementzakken die tot twee weken geleden door de lage waterstand zichtbaar waren. Die zijn volgens hem in april 1945 gestort, als fundament voor de tijdelijke spoorbrug tussen Spijk en het Duitse Spyck over de Rijn.

Smeenk werkt aan een artikel over deze brug voor de Heemkundekring Rijnwaarden. 'De brug is destijds in 38 dagen gemaakt, met hout uit het Reichswald. Aan de kant van Spijk was het zompig, de cementzakken werden gestort om een stevig fundament te maken.'

Spyckbrug na één jaar alweer afgebroken

Volgens Smeek waren er tijdens de oorlog bijna geen bruggen over de Rijn. Via deze zogenoemde Spyckbrug konden de geallieerden hun materieel richting Duitsland brengen. Er lag een spoorlijn van de oliefabriek aan de Duitse kant van de Rijn naar Kleef en daar werd gebruik van gemaakt. De brug is na een jaar alweer afgebroken, omdat de scheepvaart er hinder van ondervond.

Waterstand in Rijn zo laag: 'dit heb ik nooit eerder gezien'

Volgens Smeenk is het nog niet eerder gebeurd dat de cementzakken zichtbaar waren voor het oog. 'De lage waterstand was uniek laag, ik heb dit nooit eerder gezien.' Inmiddels is het water gestegen en zijn de cementzakken niet meer zichtbaar.