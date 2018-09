CIDI: scanderen 'alle Joden aan het gas' is walgelijk

ARNHEM - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het scanderen van de leus 'alle Joden aan het gas' schokkend, walgelijk en verwerpelijk. De organisatie heeft aangifte gedaan tegen de Vitesse-supporters die de uitspraak zondag luidkeels deden bij de wedstrijd tegen Ajax.

Op een filmpje dat het CIDI maandag online heeft gezet is te zien hoe de Vitesse-supporters de leuzen roepen.

Hanna Luden, directeur van het CIDI, prijst de opstelling van voetbalclub Vitesse die aangifte heeft gedaan tegen de supporters. 'Als dergelijke excessen gebeuren, moeten de betrokken leiders heel duidelijk stelling nemen. Het moet heel duidelijk zijn dat dit niet kan en dat we dit niet tolereren.'

Verspreiden antisemitisme voorkomen

'Het probleem is dat het niet voor het eerst is en dat Vitesse niet de enige club is waar het gebeurt. Het lukt ons kennelijk niet om dit in Nederland te weren, en dat is heel zorgelijk.'

Volgens Luden is het ook belangrijk om een duidelijk signaal af te geven om te voorkomen dat antisemitische uitspraken zich verspreiden naar het amateurvoetbal. 'Die signalen krijgen we ook.'

