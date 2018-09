Van Vleuten, Kelderman en Arensman naar WK wielrennen

ARNHEM - Op de WK wielrennen in Oostenrijk komen eind deze maand drie Gelderlanders in actie.

Bij de vrouwen is Annemiek van Vleuten uit Wageningen geselecteerd. Wilco Kelderman uit Barneveld zit in de mannenploeg en Thymen Arensman komt in actie bij de beloften-mannen.

Van Vleuten rijdt de wegwedstrijd en de tijdrit, die ze vorig jaar won. De Gelderse heeft tijdens de tijdrit concurrentie van landgenotes Anna van der Breggen, Ellen van Dijk en Lucinda Brand. Ook Kelderman rijdt beide ritten. Arensman fietst alleen de wegwedstrijd.

De wereldkampioenschappen zijn van 23 tot en met 30 september in het Oostenrijkse Innsbruck.