Vitesse doet aangifte tegen 'alle Joden aan het gas' scanderende supporters

ARNHEM - Het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) en Vitesse hebben aangifte gedaan tegen een fanatieke groep supporters van Vitesse die zondag rond de wedstrijd tegen Ajax 'alle Joden aan het gas' scandeerden.

Het CIDI publiceerde de beelden maandag op sociale media. 'Wij distantiëren ons hier van en nemen dit hoog op. Dit soort uitspraken hebben geen plek in het stadion, of rond het stadion', zegt Vitesse-woordvoerder Wiebe Nelissen. 'Daarom hebben we vandaag ook aangifte gedaan bij de politie. Het openbaar ministerie pakt de zaak op.'

CIDI-directeur Hanna Luden neemt de spreekkoren zeer serieus

Het CIDI is blij met de houding van de Arnhemse club. 'Dit soort spreekkoren zijn enorm kwetsend voor Joden en horen niet thuis in het voetbal of waar dan ook. We willen dat de KNVB een zero-tolerance beleid gaat voeren met betrekking tot antisemitische uitspraken.'

De Arnhem Ultras waren maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.