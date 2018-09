Vos in Wageningen laat zich niet vangen

Inmiddels is het diertje steeds tammer geworden en komt het steeds dichter bij mensen. 'Je ziet dat de afgelopen maanden steeds filmpjes opduiken van het dier in de wijk. En daarin zie je ook dat de vos steeds meer toetrekt naar de mensen.' Vertelt buurtbewoner Jan Elsenaar.

De afgelopen maanden probeerde de dierenambulance Nederrijn diverse keren de vos te vangen. 'Qua gezondheid mankeert hij zo te zien niets, maar de situatie in de stad wordt onhoudbaar. We hebben op een gegeven moment besloten om hem te vangen', vertelt Thijs Devlin van de dierenambulance.

Dat een vos in Wageningen wordt gezien is niet bijzonder, want de dieren komen vaker in steden voor. Maar omdat het dier steeds meer naar mensen toe gaat is in overleg met de gemeente besloten het dier te vangen.

Vogel is gevlogen

'Hij wordt gevoerd en dan gaat het fout. Wordt er een kind gebeten of komt er een conflict in de buurt.' En dus werden vangkooien geplaatst. 'We hebben alle katten uit de buurt gevangen, maar geen vos', zegt Devlin.

Eén keer hadden de medewerker van de dierenambulance beet, maar toen heeft hij het dier laten gaan. 'Waarschijnlijk heb ik hetzelfde dier uit een kippenhok bevrijd. Die hebben we eruit gehaald en laten gaan. De vos is een beschermd dier en die mag je niet zomaar verplaatsen. Maar toen was dit hele verhaal nog niet duidelijk, anders was het een ander verhaal geweest.'

En de vos heeft er ook van geleerd, want telkens als de dierenambulance de straat inrijdt is de vogel gevlogen. 'We gaan nu eerst kijken waar hij zich schuilhoudt. Daar plaatsen we dan een vangkooi.'

Van Jan Elsenaar mag het diertje wel verhuizen, want inmiddels zijn er ook een aantal kippen verdwenen in de buurt. 'Hoe reageert een vos op een papegaai die hier buiten in de zon zit? Of de chihuahua van de buurvrouw', vraag hij zich af.

Lees ook: Vos zwerft al weken in woonwijk