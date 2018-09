Dames opgelet: De Swinging Woodnotes kunnen wel wat versterking gebruiken

EPE - .

Wij, Barbershop koor Swinging Woodnotes uit Epe (met leden uit een ruime omtrek rond Epe) zijn op zoek naar nieuwe leden. Onze repetitie avond is op woensdag van 19.30 uur tot 22.15 uur. Vaak drinken we van tevoren een kopje koffie en na afloop. We zitten in het gebouw van Interact Contour gebouw aan de WG van der Hulststraat in Epe. Regelmatig organiseren we ook open repetitie avonden zoals op 12 september in de hoop dat we nog meer dames enthousiast kunnen maken voor ons koor. Iedereen is welkom de koffie staat klaar.

Heeft u een passie voor zingen en lijkt het u leuk om deel uit te maken van dit koor? Reageren kan hieronder!