Vijf paarden weggestuurd bij paardenmarkt Elst

De controle op registratiechips en de gezondheid van de paarden is nieuw bij het jaarlijkse evenement. In totaal werden 5 paarden niet toegelaten, drie van hen hadden geen chip en de andere twee voldeden niet aan de gezondheidseisen. Organisator Johan Huitink is blij met hoe de controle verliep. 'Het eerste halfuur was chaotisch maar daarna verliep het heel soepel. We zijn supertevreden.'

Dierenbescherming

De dierenbescherming liep undercover rond op de paardenmarkt. Ondanks de nieuwe maatregelen van de organisatie, zijn zij nog niet tevreden en zien ze liever een verbod op paardenmarkten. 'Zo'n markt kan volgens ons alleen zonder alle commercie eromheen. Anders gaat het mis. Dan staan de paarden te dicht op elkaar en is het te druk', zegt Piko Fieggen van de Dierenbescherming. Veearts Sandra Angelino, die een deel van de controles uitvoerde, is het daar niet mee eens. 'Er wordt goed voor de paarden gezorgd. Alles wat ze nodig hebben is aanwezig.'

758-ste editie

De paardenmarkt in Elst werd dit jaar voor de 758-ste keer georganiseerd. Dit jaar stonden er 1.320 paarden en pony's, zo'n 100 meer dan vorig jaar. Er kwamen ongeveer 40.000 bezoekers op het evenement af.