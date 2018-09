Deel dit artikel:











Vrouw op scooter gewond na botsing Foto: Ted Walker/Persbureau Heitink

EDE - Een vrouw op een scooter is maandagmiddag gewond geraakt nadat ze op de Bovenbuurtweg in Ede in botsing kwam met een fietser.

De aanrijding gebeurde rond 16.00 uur. De vrouw kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een fietser. Een ambulance kwam ter plaatse om de vrouw te behandelen, waarna ze over is gebracht naar het ziekenhuis. De fiets en de scooter hebben door de aanrijding schade opgelopen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52