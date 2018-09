Deel dit artikel:











Fruitcorso Tiel valt door droogte flink stuk duurder uit Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Het is monnikenwerk, maar het moet nu eenmaal gebeuren: vanaf dinsdag worden de mozaïeken voor het fruitcorso in Tiel weer gelegd. Alles is voor handen om deze 'bibliotheek van groente en fruit' vol te krijgen, maar de begroting moest bijgesteld. 11.000 euro was er begroot, maar daar moest dit jaar 4.000 euro bovenop gelegd worden. 'Veel fruit is door de droogte schaars en dus duurder', aldus de organisator van Fruitscorso Tiel.

Dat gebeurt traditioneel aan de boorden van de Stadsgracht. Vrijwilligers van 22 verenigingen en groepen doen hun best om zo mooi mogelijke mozaïeken neer te leggen. Dat moet wel rap gebeuren, want donderdagavond moet het werk klaar zijn. Verslaggever Vera Eisink ging dinsdagochtend langs Zie ook: Fruitmozaïeken leggen in Tiel is een race tegen de klok Geen tekort aan fruit De patronen in de mozaïeken worden gelegd met groenten, fruit en zaden. De groenten en het fruit worden vaak op stokjes geprikt en dan in de grond vastgezet. De ontwerpen lopen altijd uiteen. Welke er dit jaar zijn, is nog niet bekend. Volgens de organisatie is er geen tekort aan fruit. De droge en warme zomer heeft er niet voor gezorgd dat het corso in problemen komt. Donderdagavond is de opening van de corsoweek in Tiel en moeten de mozaïeken af zijn. Komende vrijdagavond en zaterdag is het muziekfestival Appelpop en volgende week zaterdag rijden de wagens door de stad voor het 58ste fruitcorso. Dat is het eerste in nieuwe stijl: het programma is uitgebreid, maar het publiek moet er wel voor betalen: een kaartje kost vijf euro. Zie ook: Fruitcorso Tiel breidt programma uit, maar je moet er wel voor betalen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52