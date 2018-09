Deel dit artikel:











Nijmeegse zanger Dirk-Wim In ’t Hof schrijft lied voor Bonaire Foto: screenshot uit videoclip

NIJMEGEN - Op het strand van Bonaire is afgelopen weekeinde 'The spirit of Bonaire' in première gegaan. Het is een soort volkslied voor het Caraïbische eiland geschreven door de Nijmeegse muzikant Dirk-Wim in 't Hof, die ook meespeelt op het nummer.

Dirk-Wim in 't Hof vertelde op Radio Gelderland over deze bijzondere opdracht: 'Ik kom wel eens op Bonaire om er te duiken. Ik ken daar iemand en die wilde graag een mooi een lied voor het prachtige eland Ze hadden wel een ideetje, maar dat kwam maar niet verder. Ze vroeg of ik er eens naar wilde kijken. Wat een fantastisch verzoek. Ik heb er mijn tanden ingezet!' Het lied moest de sfeer van het eiland weergeven en samen met de Nijmeegse muzikanten Corina Golsteyn, Mark Peters en Paul Sprang maakte Dirk-Wim een eerste versie. 'Ik zocht mensen met verstand van Caraïbische ritmes. Het moest een Salsa worden, maar de ene is de andere niet. Salsa in Puerto Rico is weer anders dan in Cuba. Ik heb de tekst en en de melodie heb ik afgemaakt en naar Bonaire gestuurd. Ze vonden het meteen fantastisch!' Lokale muzikanten De definitieve versie van het lied is vervolgens op Bonaire met lokale muzikanten, zangeressen en een rapper opgenomen. Voor de promotie is ook een videoclip gemaakt. De parelwitte stranden, het prachtige zeewater en de flamingo's die Bonaire zo kenmerken zijn hierin op hun mooist te zien. Afgelopen vrijdag werd het nummer feestelijk gepresenteerd in de zon op het strand van Bonaire. Dirk-Wim in 't Hof kon er niet bij zijn, hij moest optreden in Nijmegen. De artiesten The Blue Island Collective geven de verkoopopbrengsten van het nummer aan de Bonaire Youth Outreach Foundation (BYOF), dat zich inzet voor de jeugd van Bonaire. DJ Ferry Maat, die regelmatig op Bonaire is te vinden, is tevreden met het resultaat.