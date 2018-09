Lezing Volksuniversiteit over Duitse troepen in Arnhem

ARNHEM - .

Een lezing aan de hand van historische foto's, kaarten en afbeeldingen door Hans Timmerman, specialist bij Erfgoedcentrum Rozet. Vanaf de Meidagen van 1940 tot aan de bevrijding in april 1945 was Arnhem een voor de Duitse bezetter belangrijke stad. Welke terreinen en gebouwen werden er destijds door de Duitsers gebruikt? Welke eenheden en instellingen waren daar gevestigd? Wat deden de Duitsers daar? Op deze vragen wordt in deze presentatie antwoord gegeven.

Locatie: Rozet, Kortestraat 16, Arnhem

Datum: Donderdag 13 september 2018

Begintijd: 19.30 uur

Eindtijd: 21.30

