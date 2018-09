'Niet langer vooral in vakantie, dieren worden hele jaar door gedumpt'

DOETINCHEM - De Stichting Dierenambulance in Doetinchem en Winterswijk merkt dat er tegenwoordig het hele jaar door dieren worden achtergelaten. Eerder was de trend dat vooral een piek zichtbaar was tijdens en rond de vakantieperiode.

'Tegenwoordig krijgen we gedurende het hele jaar meldingen van dieren die achtergelaten zijn', zegt Olette van der Werf van de dierenambulance in de regio. Het komt nog altijd veel voor dat dieren worden achtergelaten, helaas.'

Kippen, konijnen, honden, katten

Zij vervolgt: 'De Vennebulten in Heelweg is een plek waar veel dieren worden achtergelaten. Zo hebben we er al eens een honderdtal kippen gevonden. Maar ook konijnen, katten en zelfs honden.'

Zondag werden nog twee konijnen met verwondingen gevonden aan de Bezelhorstweg in Doetinchem. Van der Werf postte die dag een bericht op Facebook, waarin zij sarcastisch reageerde op de dump en suggereerde dat de dieren op vakantie waren.

'Steek die maar in je zak'

Van der Werf: 'Dat heb ik met opzet gedaan. De vorige keer dat we een konijn vonden en ik op Facebook schreef dat de dieren gedumpt waren, kreeg ik veel mensen over me heen. Ik kon namelijk niet bewijzen dat de dieren gedumpt waren. Nou, geloof mij: die waren daar ook niet op vakantie. Het bericht over de konijnen die op vakantie zouden zijn, kunnen degenen die toen commentaar hadden in hun zak steken.'