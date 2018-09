Gaspit en restanten kaars gezocht voor het goede doel!

ARNHEM - .

https://soundcloud.com/omroepgld/gelderland-helpt-restanten-kaarsgaspit-gezocht

Ik maak al 7 jaar kaarsen voor KWF Kankerbestrijding. Nadat mijn vrouw aan deze vreselijke ziekte 2 jaar geleden is overleden ben ik steeds meer kaarsen gaan maken. Omdat ik dit graag wil blijven doen , omdat dit belangrijk voor mij is, ben ik op zoek naar resten van kaarsen. Mijn kaarsen verkoop ik op marktjes in Barneveld en op de zorgboerderij. Ik hoop dat er mensen zijn die mij kunnen helpen. De kaarsen maak ik op mijn zolder waar ik een smeltbak heb staan en ik heb ook verschillende mallen. Omdat deze vrij duur zijn gebruik ik kopjes, toetjesbakjes, melkpakken etc. Ook maak ik eigen mallen van beeldjes. Dus ook beeldjes van ongeveer 30 cm groot kan ik goed gebruiken. Ik kan 10 kaarsen tegelijk maken in ongeveer 2 dagen.

Heeft u resten kaars over? Gooi deze niet weg, maar geef het aan meneer De Kruijf zodat hij daar weer nieuwe kaarsen van kan maken voor het goede doel. Ook zoekt hij nog een grote gaspit. Reageren kan hieronder!