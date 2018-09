Deel dit artikel:











Bijeenkomst en herdenkingsplek voor overleden Tijmen (13) Foto: Google Streetview

'S-HEERENBERG - Voetbalvereniging MvR in 's-Heerenberg richt maandagavond een herdenkingsplek in voor de 13-jarige Tijmen die zaterdagmiddag overleed nadat hij tijdens een wedstrijd in botsing kwam met een andere speler. De herdenkingsplek wordt woensdag geopend na de besloten bijeenkomst met het team.

Willy Stein, bestuurslid van de vereniging, laat weten dat er woensdagavond een besloten bijeenkomst is voor het team en hun ouders. De vader van de overleden jongen zal daarbij ook aanwezig zijn. Donderdag is in het clubgebouw een openbare herdenkingsdienst voor de jongen. Op de school van de 13-jarige voetballer werd maandag stilgestaan bij het overlijden van de jongen. Tragische botsing Tijmen deed als keeper mee aan een wedstrijd op sportpark de Boshoek. Na een botsing met een andere voetballer bleef hij op de grond liggen. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later op de dag overleed aan hersenletsel. Zie ook: 'We zijn diep geraakt', verslagenheid is groot na overlijden 13-jarige keeper

