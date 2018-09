Deel dit artikel:











VIDEO: Start verbouwing oude Tielse postkantoor tot appartementencomplex Foto: screenshot uit reportage RegioTV Tiel

TIEL - Veel Tielenaren zijn blij met de huidige aanblik van het oude postkantoor. Het gebouw is in de steigers gezet in verband met een flinke verbouwing.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Er moeten 21 appartementen komen. De woningen worden gebouwd voor starters, doorstromers en senioren en moeten in de zomer van 2019 klaar zijn. Van buiten verandert er weinig tot niets aan het monumentale pand waarin tot maart 2010 het postkantoor was gevestigd.