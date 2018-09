30 maanden celstraf geëist tegen 'hulpje van Peter R. de Vries'

APELDOORN - Voor een ramkraak en een poging daartoe op een juwelier in Apeldoorn eist het Openbaar Ministerie celstraffen van 2,5 en drie jaar. Onder andere Patrick van der E. stond voor het hekje. Hij werd bekend doordat Joran van der Sloot bij hem bekende betrokken te zijn geweest bij de dood van Natalee Holloway.

In augustus 2017 zouden W. en Van der E. een eerste poging voor een ramkraak hebben gepleegd. Die mislukte, maar een maand later was de inbraak wel succesvol. Volgens de officier leidde de ramkraak tot veel schade en een forse buit.

Verdachte W. bekent zijn aandeel bij de ramkraken, maar wil niets zeggen over het aandeel van anderen. Van der E. ontkent alle betrokkenheid. Volgens hem is bij het Openbaar Ministerie sprake van ‘tunnelvisie vanaf dag één’.

De ramkraak richtte veel schade aan

Zoekopdrachten naar helen van goud

De Officier van Justitie meldt dat de telefoon van Van der E. tijdens de inbraken verbinding heeft gemaakt met een zendmast in de omgeving van de inbraak en dat verdachte zoekopdrachten heeft gedaan over het helen van goud en ramkraken.

Van der E. kreeg kortstondig landelijke bekendheid toen hij samen met programmamaker Peter R. de Vries een verklaring los peuterde bij Joran van der Sloot. Van der Sloot verklaarde bij Van der E. in de auto wat er met de vermiste Natalee Holloway zou zijn gebeurd.

Indirect bewijs

De advocaat van Van der E. noemt al het bewijs indirect en nietszeggend. ‘Waar rook lijkt te zijn is niet altijd vuur.’ Ze zet daarnaast vraagtekens bij de manier waarop de politie aan het telefoonnummer van haar cliënt is gekomen. Ze vraagt dan ook om onmiddellijke vrijspraak.

De advocaat van W. wijst onder meer op de omstandigheden van zijn cliënt en dat hij een bekentenis heeft afgelegd. Wat hem betreft zou dat de straf aanzienlijk moeten verlagen.

Eis: 30 en 36 maanden cel

De Officier van Justitie bleek niet onder de indruk. Ze eiste een straf van 30 maanden onvoorwaardelijk tegen Van der E. Omdat W. ook een flinke hoeveelheid harddrugs in huis had eist ze tegen hem 36 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Bij de rechtbank werden ook een inbraak op een tankstation in Deventer, een boot en een servicepunt ten laste gelegd. Net als de diefstal van de auto’s die bij de kraken zijn gebruikt.

