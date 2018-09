Onderwijsinspectie gaat Liemers College om opheldering vragen

ZEVENAAR - De Onderwijsinspectie gaat het Liemers College in Zevenaar om opheldering vragen over de chaotische roosters van de leerlingen. Dat zegt een woordvoerder van de inspectie.

Door een fout in communicatie tussen de leerlingadministratie en de roostermakers zitten de scholieren van het Liemers College met roosters met een groot aantal tussenuren. Ook zijn er op bepaalde uren twee vaklessen gepland en klaagt een scholier dat ze drie keer op één dag hetzelfde vak heeft. Ook hebben veel leerlingen tot laat in de middag les, wat weer leidt tot concentratieverlies.

In eerste instantie gaat de inspecteur van het schoolbestuur aanhoren wat er precies aan de hand is, Naar aanleiding van de uitkomsten daarvan wordt bepaald of ingrijpen noodzakelijk is.

De schoolleiding heeft inmiddels het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd. Rond de herfstvakantie moeten er nieuwe roosters zijn, maar dat gaat veel klagende leerlingen en hun ouders niet snel genoeg.

