Boeven op de vlucht na koperdiefstal; heldhaftige buurtbewoner pakt één van hen

DODEWAARD - Een alerte buurtbewoner heeft zondagavond in Dodewaard een koperdief in de kraag gevat. De 51-jarige Bemmelnaar werd betrapt bij het stelen van een aanhanger vol koper.

Gerommel bij zijn huis aan de Langeakkerstraat trok de aandacht van de buurtbewoner. Buiten zag hij twee mensen wegrennen en een donkerkleurige Mercedes met aanhanger wegrijden. Volgens de politie aarzelde de man geen moment en rende hij achter het tweetal aan.

Verdachte overmeesterd

Het duo had zich verstopt in de tuin van een omwonende. De Mercedes was ondertussen omgedraaid om de twee op te pikken. Toen zij wilden instappen, pakte de getuige één van hen vast. De ander rende weg en de Mercedes ging er eveneens vandoor.

Agenten namen de overmeesterde verdachte mee naar het bureau. De politie hoopt dat de andere verdachten en de Mercedes met aanhanger ook gevonden worden.

In de aanhanger lagen, naast zo'n 45 kilo aan koper, ook fietsen en accu's. Wie tussen 23.00 uur en middernacht in de omgeving een Mercedes met of zonder aanhanger heeft gezien, kan zich melden bij de politie.