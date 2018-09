Nijmeegse studentenspits wordt minder druk

De Nijmeegse ochtendspits moet de komende weken een stuk rustiger worden dan in andere studiejaren. De roosters van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Radboud Universiteit zijn aangepast, waardoor niet alle studenten op hetzelfde tijdstip moeten beginnen. De ochtendspits tussen het Centraal Station en Nijmegen Heyendaal is al jaren een bron van ergernis, omdat treinen en bussen in de ochtend stampvol zijn.

Ook al is vandaag de eerste dag met het nieuwe rooster, de bussen zijn nog steeds stampvol. 'Je hebt natuurlijk al die nieuwe eerstejaars die bang zijn dat ze te laat zijn,' zegt een student. 'Gelukkig zijn de bussen over een paar maanden wel leger als studenten zijn uitgevallen.'

Twee andere meiden zien ook nog geen effect: 'Ik weet niet wat het plan is, maar het werkt in ieder geval niet!'

Kwartiertje bleek genoeg

De afgelopen maanden zijn verschillende scenario's bekeken om de drukte te vermijden. Aanvankelijk werd rekening gehouden roosterwijzigingen van meer dan een uur, maar uiteindelijk bleek een kwartier voldoende. Op de universiteit begint een kwartier eerder en op de HAN beginnen ze een kwartier later. In totaal zou de drukte met zo'n 20% kunnen dalen zegt vervoerder Breng.

Voor veel studenten van de HAN heeft de wijziging een gunstig effect: 'Dat betekent een half uur langer liggen!' zegt een van hen. 'Daar gaan we flink van profiteren!'

Overigens is de verwachting dat het grootste effect pas in het najaar is te zien, omdat het aantal studenten na enkele maanden daalt door uitvallers. Ook gaan de eerstejaars studenten beter varieren tussen bus en trein, waardoor de studenten worden gespreid.