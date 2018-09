Op zoek naar de Joker van De Graafschap in documentaire

DOETINCHEM - Bij de wedstrijden waarin De Graafschap streed om promotie, dook hij telkens op: The Joker.

Het personage uit de Batman-films werd gebruikt bij de sfeeracties van de fans van de Doetinchemse club. Bij de beslissende thuiswedstrijd tegen Almere City stond The Joker zelfs aan de rand van het veld toen de spelers uit de catacomben kwamen.

In de documentaire Het geheim van de Superboeren kijkt Fox Sports terug op deze wedstrijden en wordt gezocht naar de identiteit van The Joker. "Geniaal van die jongens, dat geeft ons wel kracht", kijkt trainer Henk de Jong terug. "De tegenstander komt toch uit de catacomben en denkt: Wow, wat gebeurt hier", zegt Fabian Serrarens over de sfeeractie.

De documentaire wordt dinsdagavond om 22.00 uur voor het eerst uitgezonden bij Fox Sports.