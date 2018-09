'Het was een botsing die we wekelijks op de velden terugzien. Dat maakt het helemaal dramatisch'

DIEREN - De dood van de 13-jarige speler van voetbalvereniging MvR in 's-Heerenberg is ook hard aangekomen bij voetbalvereniging vv Dieren. Tijdens de noodlottige wedstrijd van zaterdag was vv Dieren de tegenstander.

De club kwam er in de loop van de zaterdagmiddag achter wat er in 's Heerenberg gebeurd was, en hoe erg het mis was. Uiteindelijk is de club samen met de betrokken spelers en ouders in de avond samengekomen in de kantine.

'We wilden er niet eerst een nacht overheen laten gaan'

Vanuit de vereniging was er iemand aanwezig die het gesprek die zaterdagavond begeleidde. Jiri van der Werff, bestuurslid jeugdzaken van v.v. Dieren zegt hierover: 'Iemand van binnen onze vereniging heeft daar vanuit haar professie verstand van, en we vonden het prettiger om het zo binnen de club te houden. Dan kunnen we er ook nog eens een vervolg aan geven.'

'Speler is erg geschrokken'

De club kiest ervoor om buitenstaanders voorlopig af te houden, om eerst de rust binnen de club te herwinnen en alle betrokkenen samen de tijd te geven. De speler die met de overleden jongen botste is erg geschrokken en bang voor alle publiciteit. vv Dieren wil hem graag beschermen en uit de wind houden.

Jiri van der Werff van v.v. Dieren sprak maandagochtend met radiopresentator Nieke Hoitink:

