Autobranden Culemborg vermoedelijk door brandstichting Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

CULEMBORG - De twee auto's die in de nacht van zaterdag op zondag (deels) in vlammen op gingen in Culemborg, zijn vermoedelijk in brand gestoken. Dat denkt de politie.

Een Mazda en een Škoda liepen aan de achterzijde en zijkant schade op. Even daarvoor stond op het Stationsplein in Culemborg een scooter in brand. Of er een verband is tussen de beide branden wordt door de politie onderzocht. Culemborg kent een geschiedenis van autobranden. Sinds enige jaren vliegt er daar geregeld een auto (of ander voertuig) in brand. In veel gevallen gaat het om brandstichting. Zie ook: Twee geparkeerde auto's verwoest door brand