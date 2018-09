Deel dit artikel:











Win kaarten voor Antony Beevor-lezing Antony Beevor (foto Omroep Gelderland)

ARNHEM - De Britse auteur Antony Beevor geeft op vrijdag 14 september in het Airborne Museum in Oosterbeek een lezing over zijn nieuwste boek De Slag om Arnhem. Je kunt daarbij zijn als je het antwoord op de volgende vraag weet en getrokken wordt uit de goede inzenders. "Hoe heet de enige Nederlandse militair die in september 1944 omkwam bij gevechten in de directe omgeving van de Rijnbrug in Arnhem?". De persoon is in dit bericht afgebeeld op onderstaande foto.

Stuur uw antwoord voor 12 september naar prijsvraag@gld.nl en wie weet zit u op 14 september in de zaal tijdens deze bijzondere lezing. Er zijn 5 keer 2 kaarten beschikbaar. Winnaars worden op de website van '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' bekendgemaakt. Beevor gaat uitgebreid in op de vraag waarom de operatie Market Garden mislukte. In het boek ‘De Slag om Arnhem’ geeft gerenommeerd historicus en meesterverteller van bestsellers als ‘D-Day’ en ‘Stalingrad’, met veel oog voor de militaire en politieke beslissingen, een compleet beeld van het strijdveld rondom Arnhem. voor meer informatie over de lezing van Antony Beevor klik hier. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52