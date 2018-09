Voerman Museum genomineerd voor RAAK Stimuleringsprijs 2018

ARNHEM - Het Museon in Den Haag, het Verzetsmuseum Amsterdam en het Voerman Museum Hattem zijn door een vakjury genomineerd voor de RAAK Stimuleringsprijs 2018. Alle finalisten krijgen een geldprijs om hun collectie toegankelijk(er) te maken voor blinden en slechtzienden. Het museum dat de meeste stemmen ontvangt van het publiek op www.raakstimuleringsprijs.nl, gaat naar huis met de hoofdprijs van €30.000.

De drie genomineerde musea:

Het Museon dingt mee met een zintuigprikkelende rondleiding langs uiteenlopende voorwerpen uit alle delen van de wereld op het gebied van natuur, cultuur en technologie op een plek die voor de meeste bezoekers verboden gebied is: het museumdepot.

Het Verzetsmuseum Amsterdam hoopt te winnen met een zelfstandig te bezoeken nieuwe vaste opstelling vol tastbare objecten en verhaalfragmenten, die laten zien hoe Nederlanders worstelden met dilemma’s door onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het Voerman Museum Hattem wil de hoofdprijs in de wacht slepen met een indoor-navigatie-app die afhankelijk van persoonlijke interesse informatie geeft over kunstwerken in de collectie. Daarbij wordt een aantal geschilderde landschappen vertaald naar geluidslandschappen.

Toegankelijkheid

In Nederland zijn meer dan 250.000 mensen slechtziend of blind. Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar kunstwerken, objecten of andere informatie in een museum. Met de RAAK Stimuleringsprijs, die dit jaar voor de derde keer wordt uitgereikt, worden musea gestimuleerd om hun collectie toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. De prijs is een initiatief van het Oogfonds, het Van Abbemuseum en Stichting Dedicon en wordt ondersteund door verschillende fondsen.

Prijsuitreiking

Stemmen kan tot en met 7 oktober op www.raakstimuleringsprijs.nl. De prijsuitreiking vindt op 8 oktober plaats bij de winnaar van vorig jaar: Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Alle finalisten ontvangen een geldbedrag, reliëftekeningen en kennis van een specialist over het toegankelijk maken van een collectie.