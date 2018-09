Deel dit artikel:











Vier Vitesse-spelers vliegen uit voor interlands Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse heeft aankomend weekend even rust, er staan namelijk geen wedstrijden in de eredivisie op het programma. Toch komen sommige spelers in actie, voor hun land.

Zo zal Tim Matavz op 6 september met Slovenië aantreden tegen Bulgarije, op 9 september mag de aanvaller met zijn land naar Cyprus in het kader van de nieuwe Nations League. De nieuwe aanwinst Martin Ødegaard speelt met Noorwegen op 6 september tegen Cyprus. Op 9 september staat de wedstrijd tegen Bulgarije op het programma. Op 13 oktober spelen Ødegaard en Matavz overigens tegen elkaar in de Nations League. Verdediger Jake Clarke-Salter en Thomas Buitink spelen ook wedstrijden voor hun vaderland, maar dan voor Engeland -21 en Oranje -19.