Keeperstrainer Susebeek: ongelukken nooit te voorkomen

DOETINCHEM - Keeperstrainer Edwin Susebeek van De Graafschap denkt dat het overdreven is om alle jeugdige keepers een helm te laten dragen.

Het overlijden van een 13-jarige doelman van MvR in 's-Heerenbergh zorgt voor de discussie over de veiligheid van keepers. 'Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar een ongeluk kan altijd en is nooit te voorkomen', denkt Susebeek, die ook een keepersschool in De Veldhoek heeft met bijna tweehonderd talentvolle keepers.

'Wij proberen de keepers wel tools te geven om zichzelf goed te beschermen. We trainen ook met poppen met lucht daarin om de duels na te bootsen. Maar ik ben elke zondag weer blij als er niks is gebeurd. De veiligheid vinden wij heel belangrijk, maar als je puur naar de statistieken kijkt, zijn er relatief weinig ongelukken.'

Keepen met een helm

In Engeland keept Petr Cech bij Arsenal met een helm, maar hij is een uitzondering. 'Als je dat bij keepers zou gaan doen, moet het dan niet ook bij spitsen of verdedigers die vaak een kopduel aangaan? Je ziet daar toch ook wel eens flinke hoofdwonden.'

Zie ook: