Rutte opent academisch jaar in Wageningen, Grapperhaus in Apeldoorn

APELDOORN - Op de Wageningen Universiteit wordt vandaag voor de 100ste keer het academisch jaar geopend. Premier Mark Rutte is één van de sprekers. De politieacademie Apeldoorn wordt geopend door minister Grapperhaus. Schrijver en Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp is gastspreker op de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De opening in Apeldoorn krijg een politiek tintje, omdat medewerkers van de politieacademie en de politie Oost Nederland de gelegenheid aangrijpen om actie te voeren voor een hun CAO. Minister Grapperhaus wordt bij aankomst gefouilleerd en ondervraagd. Om hem het gevoel te geven dat hij gevangen zit staan er veel agenten om hem heen.

Actie

De politie voert actie voor een betere cao. Door een hogere werkdruk kunnen agenten onvoldoende instaan voor de veiligheid, zeggen de bonden. Ook de pensioenleeftijd is een belangrijk punt, die moet omlaag. Het is niet de eerste keer dat de politie actie voert, vanochtend was een nog een actie op Utrecht Centraal. De politiemensen willen een hoger salaris en een lagere werkdruk. De onderhandelingen over een betere CAO zijn nog bezig.

Wageningen

In zijn toespraak gaat minister-president Rutte onder andere in op de internationale toppositie van Nederland in de landbouw- en voedselsector, de belangrijke rol die de universiteit daarin speelt en de uitdagingen voor de toekomst. Naast de minister-president houden ook Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en Phil Hogan, Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling.

Volgens Rutte is de Wageningen Universiteit in het buitenland 'vaak bekender dan Johan Cruijff, Martin Garrix en stroopwafels.'