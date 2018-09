De Nijmeegse Knipping-broers maken single over stereotypes

NIJMEGEN - De Nijmeegse broers Jean en Joey Knipping komen deze maand met een nieuwe single, waarin ze een maatschappelijk gevoelig onderwerp aansnijden.

Het duo bezingt stereotypen van mannen en vrouwen, waarbij het ook gaat over transgenders en travestiesten. Ben je een man of vrouw, zo luidt de titel. En de essentie is dat iedereen mag zijn zoals hij of zij wil. "Over dit soort onderwerpen diepgaand praten en discussiëren vinden wij best lastig, maar we vonden wel dat we onze mening moesten laten horen. Daarom hebben we besloten om er een lied over te maken," verklaren de broers.

Het is muzikaal gezien wel degelijk een feestnummer met verschillende ritmes. Er komt ook een videoclip, die binnenkort wordt opgenomen. Vorig jaar hadden de Knippings al een hit met de meezinger Hee Schatje.