Stormloop op studie kunstmatige intelligentie; hoe ver kun je hiermee gaan?

ARNHEM - Ook dit jaar was er een weer een run op de studie Artificial Intelligence aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. De universiteit heeft een studentenstop moeten inlassen.

Slechts 141 gelukkigen mogen dit jaar beginnen aan deze studie. Er was een limiet ingesteld van 150. Dat niet het volledige aantal van 150 is gehaald, komt volgens professor Marcel van Gerven vooral door persoonlijke redenen, zoals studenten die op het laatst toch nog afhaken.

Niet te hard groeien

Volgens Van Gerven moest zijn vakgroep wel een limiet instellen nadat er vorig jaar ruim 200 studenten begonnen aan de studie. Er zijn wel plannen om de vakgroep uit te breiden met extra personeel, maar meer dan 200 studenten per jaar wil Van Gerven ook in de toekomst niet gaan aannemen.

'Dan is het ook qua infrastructuur met lokalen en dergelijke niet meer te doen', licht hij de situatie toe.

Niet langer binnen het lab

Dat AI de afgelopen vijf jaar zo populair is geworden, komt volgens de professor vooral door belangrijke ontwikkelingen op het gebied van neurale netwerken.

De netwerken zorgen ervoor dat AI-problemen en oplossingen niet langer meer binnen het laboratorium blijven, maar allerlei toepassingen hebben opgeleverd, zoals de zelfrijdende auto en software die in staat is om betere medische diagnoses te stellen dan artsen.

Digitale reuzen

Ook dichter bij huis merken we steeds meer van die slimme toepassingen, zoals de virtuele assistenten Siri in de iPhone of Alexa van Amazon. Grote bedrijven zoals Google en Facebook hebben de afgelopen jaren ook veel geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie.

Siri, foto: Flickr. Tekst loopt hieronder verder.

Maar lang niet alle afgestudeerden komen bij deze digitale reuzen terecht, zegt Van Gerven. 'Er zijn er ook die liever onderzoek blijven doen en in de academische wereld blijven hangen of mensen die in management-achtige functies bij IT-bedrijven instromen.'

Blinde mensen laten zien

Nijmegen is niet de enige universiteit in Nederland die de studie Artificial Intelligence aanbiedt en ook niet de grootste. Maar de Radboud Universiteit wil zich van de andere onderscheiden, door de nadruk op responsible AI te leggen: kunstmatige intelligentie die in dienst staat van mensen.

Dan gaat het bijvoorbeeld over geneeskunde en over het helpen van mensen met beperkingen. De vakgroep van Marcel van Gerven is al vergevorderd met een systeem om blinde mensen weer te laten 'zien'. Een camera zet beeld om in informatie die naar een implantaat in het hoofd gaat.

Maar Van Gerven vertelt er wel bij dat 'laten zien' te optimistisch klinkt. 'Door gecontroleerd aanbieden van beelden krijgen deze personen lichtflitsen te zien, waaruit zij informatie kunnen opmaken.' Anderzijds is het team ook bezig om de informatie die de blinden te zien krijgen bij het brein uit te lezen.

Grens trekken

De gevaren van AI, zoals het doemscenario waarbij computers onze wereld overnemen, vindt Van Gerven wat prematuur. 'Op de lange termijn zijn er in principe wel gevaren, maar zo ver is het nog lang niet.'

Hoe ver kun je gaan met AI? Foto: Flickr. Tekst loopt hieronder verder.

Toch liggen er ook nu al uitdagingen die komen kijken bij het gebruik van kunstmatige intelligentie. Een zelfrijdende auto veroorzaakte een dodelijk slachtoffer en over de inzet van drones met gezichtsherkenning zijn bedenkingen. 'De toepassingsmogelijkheden zijn grenzeloos, wat de vraag opwerpt waar we de grens moeten trekken', besluit Van Gerven.