Streep door buurtfeest Waterkwartier Op Stelten in Nijmegen

NIJMEGEN - Op Sportpark De Biezen in Nijmegen zou op zaterdag 15 september het Waterkwartier Op Stelten plaats vinden. Maar het evenement is afgelast.

Zeker dertig artiesten zouden optreden, onder wie Django Wagner, Sieneke en de Apeldoorner Frank van Etten. Maar het buurtfeest gaat niet door, omdat de gemeente de aanvankelijk afgegeven vergunning nu weer intrekt.

"Nog nooit hebben we een evenement moeten annuleren, maar met pijn in ons hart moeten we dit evenement annuleren", laat de organisatie weten. "Na in eerste instantie een goedkeuring te hebben gehad van de gemeente, moesten we twee weken geleden op gesprek komen. Daar kregen we te horen dat ze signalen kregen dat het evenement buiten zijn voegen zou gaan groeien. We hebben de afgelopen twee weken achter de schermen knetter hard gewerkt om alles qua beveiliging, parkeergelegenheid e.d op orde te krijgen, maar het heeft niet zo mogen zijn."

Helemaal kapot van

"Wij als team zijn er helemaal kapot van, maar veiligheid voor iedereen gaat boven alles. De afgelopen weken hebben we zo veel dingen geleerd, dat we hier zeer zeker meer mee gaan doen. Nu even dit alles laten bezinken. Excuses aan de artiesten, sponsoren en ieder die ons een warm hart toedraagt bedankt voor alles."

Waterkwartier op Stelten zou worden gehouden op Sportpark De Biezen, de voormalige thuishaven van de voetbalclub SCH, die anderhalf jaar geleden ter ziele ging. Daarom was het ook een soort reünie voor oud-leden van de club.